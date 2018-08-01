Василий Березуцкий рассказал, кто теперь отвечает за атмосферу в ЦСКА

Завершивший карьеру Василий Березуцкий в интервью Championat.com рассказал о взаимоотношениях с бывшими одноклубниками по ЦСКА Сергеем Игнашевичем и Игорем Акинфеевым. Также он назвал игрока, который после его ухода отвечает за атмосферу в команде.
– Кто теперь в ЦСКА отвечает за атмосферу?
– Игорь.
– Он, конечно, лидер по натуре, но до вашего чувства юмора ему далеко. Как и любому другому.
– В этом плане большой потенциал у молодых, которые освободились от гнета, от людей, на которых приходилось равняться.
– Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев – люди с разными характерами. Как подружился этот костяк?
– Общая цель – побеждать. Мы отлично общаемся. Сказать, что сумасшедшие друзья? Нет, у меня в принципе один друг – мой брат. А так мы встречаемся, едим в ресторанах. Но детей не крестим – это абсолютно необязательно. Можно хоть вообще не общаться, а просто идти к общей цели. Какая разница?
– Акинфеев же любит покричать на защитников…
– Стоп! Акинфеев кричит на всех. Вы должны это понимать.
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https://www.championat.com/football/article-3503981-vasilij-berezuckij--o-cska-sluckom-ignasheviche-i-okonchanii-karery.html