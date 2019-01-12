Валерий Климов и бывший тренер вратарей "Тромсе" вошли в штаб "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко на сборах в Белеке представил игрокам новых членов тренерского штаба, сообщает официальный сайт клуба. В него вошли 44-летний Валерий Климов, прежним местом работы которого была калининградская "Балтика", 38-летний Михаил Соловей (тренер по физподготовке текущий сезон начинал в "Анжи") и 48-летний специалист по работе с вратарями Сергей Кращенко ("Тромсе", Норвегия).

Валерий Климов в бытность футболистом защищал цвета "Арсенала" на рубеже веков, а Кращенко уже работал с вратарями туляков в весенней части прошлого сезона.

Ассистентом Черевченко остался Игорь Семшов.

"Арсенал" по итогам осенней части чемпионата России занимает 11-е место в чемпионате России.