15:08 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Спросите у судьи, за что меня удалили. Они у нас неприкасаемые"

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Главный тренер "Ростова"  Валерий Карпин после матча 17-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" ответил на вопрос о своем удалении. Он заверил, что не толкал судью.

– Игровых проблем у нас я не вижу. Если игрок с трех метров не попадает куда надо, то нужно работать над реализацией, - цитирует специалиста официальный сайт "Крыльев". - У соперника не было ударов в створ, если не считать пенальти. Так что об игровых проблемах говорить не нужно. Они не у нас. Все, что произошло на поле – заслуга судьи. Судья не контролировал игру, довел дело до этого. За что удалили меня? У судьи спросите. Они у нас неприкасаемые. Пусть сами скажут. Никакого толчка с моей стороны не было.

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Крылья Советов - Ростов

 

 

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16781

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