Валерий Карпин - о ничьей с "Динамо": "Досада всегда есть"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 14-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0) заявил, что во втором тайме у его команды были хорошие подходы к воротам соперника.
- Мы всю неделю готовились к борьбе, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - "Динамо" - самая силовая команда, которая не дает отдохнуть. Во втором тайме стали немного по-другому играть, побольше нагнетать. Мы работаем над позиционной атакой. С точки зрения обороны команда понимает, что делать. Над атакой же надо работать. Самое сложное в футболе - позиционная атака. Игра Шомуродова? Ожидали большей остроты, он немного потерялся, хотя на тренировках выглядел неплохо. Результат? Досада всегда есть. Тем более, что во втором тайме были хорошие подходы.
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