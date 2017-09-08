Валерий Карпин: "Неожиданностью стало то, что "Зенит" сразу стал набирать много очков"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" признался, что был удивлен такому результативному началу сезона со стороны "Зенита". Сине-бело-голубые в первых восьми турах одержали 6 побед и дважды сыграли вничью.

– Вас не удивило то, как начал "Зенит"? Согласны, что Питер – уже чемпион?

– Нет, не согласен. Но в какой-то степени неожиданностью стало то, что команда сразу стала набирать много очков.

– Что, на ваш взгляд, стало причиной того, что питерцы настолько серьезно потратились на рынке?

– Но "Зенит" в принципе всегда много вкладывал в игроков. А сейчас клуб два года подряд не попадал в Лигу чемпионов и там решили поменять ситуацию. Поставили задачу выйти туда и выиграть РФПЛ. Под это нашлись деньги. (Сергей ЕГОРОВ)

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