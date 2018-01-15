Валерий Карпин: "Наконец-то началась настоящая работа! Соскучился!"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии со сбора команды в Турции. 48-летний специалист подчеркнул, что соскучился по настоящей работе.

- Ну наконец-то началась настоящая работа! Честно?! Соскучился! - написал Карпин.

Напомним, что Карпин возглавил "Ростов" в конце прошлого года.