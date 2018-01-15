Валерий Карпин: "Наконец-то началась настоящая работа! Соскучился!"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии со сбора команды в Турции. 48-летний специалист подчеркнул, что соскучился по настоящей работе.
- Ну наконец-то началась настоящая работа! Честно?! Соскучился! - написал Карпин.
Напомним, что Карпин возглавил "Ростов" в конце прошлого года.
abs68
Валерим!
17:37
sidnet78
карпина фото-на блохина похож
17:30
OuksNeizbezhen
Поражений вам во всех оставшихся играх, сипы вонючие.
17:00
AVolkov2604
как же позорно смотрится логотип клуба...... что за идиоты придумали сделать желтый логотип СИНИМ и на синем же костюме.....позор маркетологам или кому там...... клоуны!!!
17:00
баламошка
Удачи! Вся планета валерит!
16:46