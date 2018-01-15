16:27 | Футбол — РФПЛ

Валерий Карпин: "Наконец-то началась настоящая работа! Соскучился!"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии со сбора команды в Турции. 48-летний специалист подчеркнул, что соскучился по настоящей работе.

- Ну наконец-то началась настоящая работа! Честно?! Соскучился! - написал Карпин.

Напомним, что Карпин возглавил "Ростов" в конце прошлого года. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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abs68

Валерим!

17:37

sidnet78

карпина фото-на блохина похож

17:30

OuksNeizbezhen

Поражений вам во всех оставшихся играх, сипы вонючие.

17:00

AVolkov2604

как же позорно смотрится логотип клуба...... что за идиоты придумали сделать желтый логотип СИНИМ и на синем же костюме.....позор маркетологам или кому там...... клоуны!!!

17:00

баламошка

Удачи! Вся планета валерит!

16:46