Вадим Скрипченко: "Матч "Анжи" - "Ахмат" важен для обеих команд"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко отметил важность матча 29-го тура РФПЛ против "Ахмата". В случае победы грозненцы обезопасят себя от попадания в зону стыковых матчей.

– Матч важен для обеих команд в плане решения турнирных задач, – сказал в эфире канала "Футбол 2" Скрипченко. – Наверное, это подогревает интерес к матчу. Надеюсь, он получится интересным с хорошим качеством исполнения у обеих команд. Нам надо стремиться к победе, чтобы решить свои турнирные задачи. Ну и "Ахмату", естественно.

Текстовая трансляция матча "Анжи" – "Ахмат"