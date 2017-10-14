18:31 | Футбол — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Анжи" в матче против "Урала" подвела реализация"


Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2) отметил, что его команда играла организованно. Специалист также добавил, что махачкалинцев подвела реализация голевых моментов.

– Играли целостно, организовано, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Стоит сказать, что нас подвела реализация. Было две штанги и одна перекладина, не хватило точности в этих эпизодах. Если хотя бы один из этих моментов реализовали, то стратегия игры была бы совсем другой. Пропустили гол со стандарта, и нам уже пришлось отыгрываться. Очень обидно проигрывать такие матчи.

Надо проанализировать этот матч, игра моей команды мне понравилась, за исключением действий на стандартных положениях.

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