Вадим Скрипченко: "Анжи" в матче против "Урала" подвела реализация"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2) отметил, что его команда играла организованно. Специалист также добавил, что махачкалинцев подвела реализация голевых моментов.

– Играли целостно, организовано, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Стоит сказать, что нас подвела реализация. Было две штанги и одна перекладина, не хватило точности в этих эпизодах. Если хотя бы один из этих моментов реализовали, то стратегия игры была бы совсем другой. Пропустили гол со стандарта, и нам уже пришлось отыгрываться. Очень обидно проигрывать такие матчи.

Надо проанализировать этот матч, игра моей команды мне понравилась, за исключением действий на стандартных положениях.