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В "Ростове" оценили, как Карпин поет песню Басты


Пресс-служба "Ростова" оценила вокальные способности главного тренера Валерия Карпина. Дончане в Твиттере опубликовали шуточный видеоролик, в котором судьи передачи "Голос" оценивают его исполнение песни Басты. В число "судей" вошел и сам рэпер, который, судя по всему, положительно оценил способности Карпина.

Ролик, в котором Карпин поет песню Басты за рулем автомобиля, опубликовала жена тренера Дарья Карпина.

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