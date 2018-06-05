В "Ростове" оценили, как Карпин поет песню Басты

Пресс-служба "Ростова" оценила вокальные способности главного тренера Валерия Карпина. Дончане в Твиттере опубликовали шуточный видеоролик, в котором судьи передачи "Голос" оценивают его исполнение песни Басты. В число "судей" вошел и сам рэпер, который, судя по всему, положительно оценил способности Карпина.

Ролик, в котором Карпин поет песню Басты за рулем автомобиля, опубликовала жена тренера Дарья Карпина.