В "Ростове" оценили, как Карпин поет песню Басты

Пресс-служба "Ростова" оценила вокальные способности главного тренера Валерия Карпина. Дончане в Твиттере опубликовали шуточный видеоролик, в котором судьи передачи "Голос" оценивают его исполнение песни Басты. В число "судей" вошел и сам рэпер, который, судя по всему, положительно оценил способности Карпина.
Ролик, в котором Карпин поет песню Басты за рулем автомобиля, опубликовала жена тренера Дарья Карпина.
🎤🎤🎤– Football Club Rostov (@rostovfc) 5 июня 2018 г.
В новом сезоне "Голоса" Валерий Георгиевич не затерялся бы#мыростов pic.twitter.com/mjXx8qQrLP