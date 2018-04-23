В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть мат в прямом эфире после матча "Анжи" – "Урал"

Как стало известно "СЭ", нецензурная брань, попавшая в эфир телеканала "Наш футбол" в ходе флэш-интервью главного тренера "Урала" Александра Тарханова, скорее всего, принадлежит президенту "Анжи" Осману Кадиеву. Так как глава махачкалинцев не является лицом, внесенным в заявку на матч, то Контрольно-дисциплинарный комитет не может давать оценку этому эпизоду. Таким образом, разобрать момент, случившийся после игры 27-го тура "Анжи" – "Урал" (3:3), может только Комитет по этике РФС, но туда пока соответствующий запрос не поступал. Напомним, инициировать разбирательство тех или иных вопросов "этиками" может только руководство РФС, в то числе исполком организации.

Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, "вне игры" не видел?"