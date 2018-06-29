В Испании подтвердили арест Промеса. Он набросился с кулаками на жену

Издание Diario de Ibiza подтвердило информацию об аресте 26-летнего голландского полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

"Вчера вечером Промес набросился на жену "с кулаками", попытки окружающих его успокоить оказались безуспешными, и тогда была вызвана полиция", - пишет источник.



Ранее спортивный журналист Йохан Дерксен в эфире телепередачи VI Oranje Blijft Thuis сообщил, что Промес принял участие в драке на Ибице, после чего был арестован. По словам обозревателя, от рук бунтаря пострадала его жена, а также другие люди, которые хотели успокоить ситуацию.

Журналист подчеркнул, что Промес отдыхал на Ибице вместе с бывшим полузащитником сборной Голландии Весли Снайдером. Однако вице-чемпион мира 2010 года в инциденте не участвовал.

"О том, что случилось с Промесом, нам рассказал очевидец" //

Квинси Промес арестован в Испании. подробности