В день рождения Манчини побеждал только "Интер"

В день матча против "Спартака" Роберто Манчини исполнилось 53 года. В седьмой раз за время тренерской карьеры клуб итальянца играл в день его рождения и второй раз уступил. До "Зенита" порадовать тренера победой не получалось у "Галатасарая" "Манчестер Сити". Зато "Интер" трижды дарил наставнику победу. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как играли команды Манчини 27 ноября