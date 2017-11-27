23:43 | Футбол — РФПЛ

В день рождения Манчини побеждал только "Интер"


В день матча против "Спартака" Роберто Манчини исполнилось 53 года. В седьмой раз за время тренерской карьеры клуб итальянца играл в день его рождения и второй раз уступил. До "Зенита" порадовать тренера победой не получалось у "Галатасарая" "Манчестер Сити". Зато "Интер" трижды дарил наставнику победу. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как играли команды Манчини 27 ноября

Год

Команда

Турнир

Соперник

Счет

2005

Интер

Чемпионат Италии

Мессина (г)

2:1

2007

Интер

Лига чемпионов

Фенербахче (д)

3:0

2010

Манчестер Сити

Чемпионат Англии

Стоук Сити (г)

1:1

2011

Манчестер Сити

Чемпионат Англии

Ливерпуль (г)

1:1

2013

Галатасарай

Лига чемпионов

Реал (г)

1:4

2014

Интер

Лига Европы

Днепр (д)

2:1

2017

Зенит

Чемпионат России

Спартак (г)

1:3
Спартак М - Зенит

 

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