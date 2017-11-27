В день рождения Манчини побеждал только "Интер"

В день матча против "Спартака" Роберто Манчини исполнилось 53 года. В седьмой раз за время тренерской карьеры клуб итальянца играл в день его рождения и второй раз уступил. До "Зенита" порадовать тренера победой не получалось у "Галатасарая" "Манчестер Сити". Зато "Интер" трижды дарил наставнику победу. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как играли команды Манчини 27 ноября
|
Год
|
Команда
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
2005
|
Интер
|
Чемпионат Италии
|
Мессина (г)
|
2:1
|
2007
|
Интер
|
Лига чемпионов
|
Фенербахче (д)
|
3:0
|
2010
|
Манчестер Сити
|
Чемпионат Англии
|
Стоук Сити (г)
|
1:1
|
2011
|
Манчестер Сити
|
Чемпионат Англии
|
Ливерпуль (г)
|
1:1
|
2013
|
Галатасарай
|
Лига чемпионов
|
Реал (г)
|
1:4
|
2014
|
Интер
|
Лига Европы
|
Днепр (д)
|
2:1
|
2017
|
Зенит
|
Чемпионат России
|
Спартак (г)
|
1:3