"Урал" не подавал заявку на лицензию УЕФА

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что клуб не подавал заявку на лицензию УЕФА, которая позволяет принять участие в Лиге Европы-2018/19. Накануне, напомним, стало известно, что "Тосно" уже не получит лицензию УЕФА, так как не подал соответствующую заявку в срок (до 5 марта), и поэтому, несмотря на победу в Кубке России, не сможет выступить в еврокубках. Таким образом, место в Лиге Европы получит клуб, который займет в чемпионате России шестое место.

– Мы уже потеряли шансы на шестое место. Зачем нам ее подавать? – сказал Иванов.

Сейчас на шестое место претендуют "Уфа", "Арсенал", "Ахмат" и "Динамо". "Урал" и "Рубин" шансы на шестую строчку потеряли. Даже если они смогут догнать идущие выше команды по очкам, то за счет личных встреч будут ниже. При этом важно, подали ли данные клубы заявку на лицензию УЕФА, без которой дорога в еврокубки закрыта. (Андрей СИЗЯКИН)