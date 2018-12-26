15:36 | Футбол — РПЛ

"Уфа" продлила контракты с Кротовым и Безденежных

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"Уфа" продлила контракты с нападающим Вячеславом Кротовым и полузащитником Игорем Безденежных, информирует официальная страница "горожан" в социальной сети "Вконтакте". Соглашения с обоими футболистами продлены на 2 года.

В текущем сезоне 25-летний Кротов провел 17 матчей за "Уфу", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 22-летний Безденежных принял участие в 2 встречах в премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 17 туров.

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