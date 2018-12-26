"Уфа" продлила контракты с Кротовым и Безденежных

"Уфа" продлила контракты с нападающим Вячеславом Кротовым и полузащитником Игорем Безденежных, информирует официальная страница "горожан" в социальной сети "Вконтакте". Соглашения с обоими футболистами продлены на 2 года.

Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов продлили контракты с "Уфой" на 2 года pic.twitter.com/Z0KkwJ6f5Q – ФК УФА (@UfaFc) 26 декабря 2018 г.

В текущем сезоне 25-летний Кротов провел 17 матчей за "Уфу", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 22-летний Безденежных принял участие в 2 встречах в премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 17 туров.

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