"Уфа" хочет взять Дзюбу в аренду

Как стало известно "СЭ", "Уфа" попытается арендовать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который сегодня не полетел на сбор команды в ОАЭ и пока будет работать с "Зенитом-2".

В то же время уфимцы понимают, что не смогут платить зарплату, которую 29-летний футболист получает в питерском клубе – она, по некоторым данным, составляет 3,3 миллиона евро.

Причем, у "Уфы" нет средств, чтобы оплатить хотя бы половину оклада форварда, поэтому, скорее всего, клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит".

– Понятно, что для нас это большое усиление, – отметил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о возможной аренде Дзюбы.

– То есть переговоры ведутся?

– Пока не готов давать других комментариев.

После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга Дзюба потерял твердое место в стартовом составе. Летом-осенью прошлого года нападающий провел 24 официальных матча во всех турнирах и забил два гола. При этом его нередко либо меняли, либо выпускали на поле со скамейки запасных. (Андрей СИЗЯКИН)

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