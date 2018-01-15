20:31 15 января | Футбол — РФПЛ

"Уфа" хочет взять Дзюбу в аренду

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото AFP
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото AFP
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Как стало известно "СЭ", "Уфа" попытается арендовать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который сегодня не полетел на сбор команды в ОАЭ и пока будет работать с "Зенитом-2".

В то же время уфимцы понимают, что не смогут платить зарплату, которую 29-летний футболист получает в питерском клубе – она, по некоторым данным, составляет 3,3 миллиона евро.

Причем, у "Уфы" нет средств, чтобы оплатить хотя бы половину оклада форварда, поэтому, скорее всего, клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит".

 
Александр АНЮКОВ (слева), Артем ДЗЮБА (в центре) и Олег ШАТОВ не летят с &quot;Зенитом&quot; в ОАЭ.Дзюба и Шатов не полетели на сбор с "Зенитом"

– Понятно, что для нас это большое усиление, – отметил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о возможной аренде Дзюбы.

– То есть переговоры ведутся?

– Пока не готов давать других комментариев.

После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга Дзюба потерял твердое место в стартовом составе. Летом-осенью прошлого года нападающий провел 24 официальных матча во всех турнирах и забил два гола. При этом его нередко либо меняли, либо выпускали на поле со скамейки запасных. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (22)
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fedland

Теперь у дзюбинью только один путь - в Томь, поднимать её из пердива. Тоже титул...

23:13 15 января

GeoMaS

а Спартак ещё три года назад хотел с ним переподписать контракт и выиграть чемпионство.

23:03 15 января

Iz_naroda

Зенит планирует, избавившись от Дзюбы, чемпионат выиграть. Хотя его на Матч ТВ точно возьмут, только с понижением зарплаты.

22:34 15 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Лучше уж тогда сдать на донорские органы, хоть что-то отбить.

22:27 15 января

Семь ветров

Завтра утром бабушки проснутся, прочтут эту новость и пенсионный фонд резко сэкономит несколько миллиардов рублей...

22:17 15 января

Семь ветров

То есть в Уфу в бесплатную аренду, а Зенит-2 пущай с ФНЛ вылетает, отличный план, Газпром!))

22:16 15 января

sdf_1

Артем Дзюба: "Трофеи так и липнут. Ради этого я иду в «Уфу»!"

22:12 15 января

mag9916

Бесплатная аренда - уровень Артемия!!)) Карьера складывается удачно))

22:09 15 января

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

В Уфу за трофеями!!!!!

22:07 15 января

GeoMaS

Вечный скиталец.

22:05 15 января

ЗЗ+

клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит"// А может Зенит еще и приплачивать будет Уфе? :)))

22:01 15 января

марк де фоссен

Если на тех условиях,что пишут,то Дзюба не пойдет,ему в Зените-2 дурака валять легче.А вот если в конверте серую платить будут,то наверное согласится.

22:00 15 января

werder63

очередное подтверждение лежки уфы под бомжар! газпрем оплачивает)))

21:35 15 января

sergant89

С той зарплатой которую выбил для себя Дзюбан в Зене его никто не готов брать в аренду. В Уфе наверное все игроки команды в месяц столько не получают.

21:29 15 января

Rabinovich

Самое место для игрочишки

21:22 15 января

Lennon

Бесплатно и я возьму его в аренду! Посуду на кухне мыть! Готовить-то он не умеет!

21:07 15 января

sidnet78

его цена 300 рублей без миллионов и тысячь- просто 300 рублей

21:01 15 января

Tom Sowyer

Не думаю что больше двух лямов ему перепепадает. Там по любому откат в клуб, доля агента и налог, еще куча взяток. Ну дай Бог ему удачи и спортивного долголетия

20:58 15 января

igogohruhru

Также Уфа готова взять в бесплатную аренду и других игроков. Переговоры ведутся по поводу Корорина, Дриусси и Лунева.

20:53 15 января

karlikf1

dnk 20:46, с какой получкой, 3,3 млн. евриков? Игроку такого уровня цена 300-400 тысяч в базарный день. В Европе. У нас он - да, звездище, мастер! Всем всё доказал в футболе, пресса к ему должна загодя записываться на мини-интервью. Кому нужен игрок такого уровня за 3 ломтя евриков? Кроме ФК Газпром никто, нигде и никогда ему таких денег не положит, в Европе напр. такого добра у самих навалом.

20:51 15 января

karlikf1

Нуу, это для него очень хороший вариант, шикарненько - Уфа! Честно говоря я думал, что ближе к лету ему удастся закрепиться в I лиге, а тут нате, вышка! Ладно: просмотр ))), конкуренция за место, поначалу 12-15 минут на подмену Кротову, а там чем чёрт не шутит, может и тайм дадут поиграть.

20:47 15 января

dnk

"В бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит" Дзюбу готовы взять все клубы РФПЛ и ФНЛ тоже!!!

20:46 15 января