"Уфа" хочет взять Дзюбу в аренду

Как стало известно "СЭ", "Уфа" попытается арендовать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который сегодня не полетел на сбор команды в ОАЭ и пока будет работать с "Зенитом-2".
В то же время уфимцы понимают, что не смогут платить зарплату, которую 29-летний футболист получает в питерском клубе – она, по некоторым данным, составляет 3,3 миллиона евро.
Причем, у "Уфы" нет средств, чтобы оплатить хотя бы половину оклада форварда, поэтому, скорее всего, клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит".
– Понятно, что для нас это большое усиление, – отметил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о возможной аренде Дзюбы.
– То есть переговоры ведутся?
– Пока не готов давать других комментариев.
После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга Дзюба потерял твердое место в стартовом составе. Летом-осенью прошлого года нападающий провел 24 официальных матча во всех турнирах и забил два гола. При этом его нередко либо меняли, либо выпускали на поле со скамейки запасных. (Андрей СИЗЯКИН)
fedland
Теперь у дзюбинью только один путь - в Томь, поднимать её из пердива. Тоже титул...
23:13 15 января
GeoMaS
а Спартак ещё три года назад хотел с ним переподписать контракт и выиграть чемпионство.
23:03 15 января
Iz_naroda
Зенит планирует, избавившись от Дзюбы, чемпионат выиграть. Хотя его на Матч ТВ точно возьмут, только с понижением зарплаты.
22:34 15 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Лучше уж тогда сдать на донорские органы, хоть что-то отбить.
22:27 15 января
Семь ветров
Завтра утром бабушки проснутся, прочтут эту новость и пенсионный фонд резко сэкономит несколько миллиардов рублей...
22:17 15 января
Семь ветров
То есть в Уфу в бесплатную аренду, а Зенит-2 пущай с ФНЛ вылетает, отличный план, Газпром!))
22:16 15 января
sdf_1
Артем Дзюба: "Трофеи так и липнут. Ради этого я иду в «Уфу»!"
22:12 15 января
mag9916
Бесплатная аренда - уровень Артемия!!)) Карьера складывается удачно))
22:09 15 января
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
В Уфу за трофеями!!!!!
22:07 15 января
GeoMaS
Вечный скиталец.
22:05 15 января
ЗЗ+
клуб попробует его взять в бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит"// А может Зенит еще и приплачивать будет Уфе? :)))
22:01 15 января
марк де фоссен
Если на тех условиях,что пишут,то Дзюба не пойдет,ему в Зените-2 дурака валять легче.А вот если в конверте серую платить будут,то наверное согласится.
22:00 15 января
werder63
очередное подтверждение лежки уфы под бомжар! газпрем оплачивает)))
21:35 15 января
sergant89
С той зарплатой которую выбил для себя Дзюбан в Зене его никто не готов брать в аренду. В Уфе наверное все игроки команды в месяц столько не получают.
21:29 15 января
Rabinovich
Самое место для игрочишки
21:22 15 января
Lennon
Бесплатно и я возьму его в аренду! Посуду на кухне мыть! Готовить-то он не умеет!
21:07 15 января
sidnet78
его цена 300 рублей без миллионов и тысячь- просто 300 рублей
21:01 15 января
Tom Sowyer
Не думаю что больше двух лямов ему перепепадает. Там по любому откат в клуб, доля агента и налог, еще куча взяток. Ну дай Бог ему удачи и спортивного долголетия
20:58 15 января
igogohruhru
Также Уфа готова взять в бесплатную аренду и других игроков. Переговоры ведутся по поводу Корорина, Дриусси и Лунева.
20:53 15 января
karlikf1
dnk 20:46, с какой получкой, 3,3 млн. евриков? Игроку такого уровня цена 300-400 тысяч в базарный день. В Европе. У нас он - да, звездище, мастер! Всем всё доказал в футболе, пресса к ему должна загодя записываться на мини-интервью. Кому нужен игрок такого уровня за 3 ломтя евриков? Кроме ФК Газпром никто, нигде и никогда ему таких денег не положит, в Европе напр. такого добра у самих навалом.
20:51 15 января
karlikf1
Нуу, это для него очень хороший вариант, шикарненько - Уфа! Честно говоря я думал, что ближе к лету ему удастся закрепиться в I лиге, а тут нате, вышка! Ладно: просмотр ))), конкуренция за место, поначалу 12-15 минут на подмену Кротову, а там чем чёрт не шутит, может и тайм дадут поиграть.
20:47 15 января
dnk
"В бесплатную аренду, но так, чтобы зарплату продолжил платить "Зенит" Дзюбу готовы взять все клубы РФПЛ и ФНЛ тоже!!!
20:46 15 января