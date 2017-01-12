УЕФА: РФПЛ - самая "возрастная" лига Европы

Средний возраст игроков РФПЛ составляет 27,1 года, сообщает пресс-служба УЕФА. Организация выпустила отчет по итогам сезона-2015/16, в котором оценила различные статистические показатели чемпионатов. Российская лига вместе с чемпионатом Турции являются самыми возрастными в Европе. Только три чемпионата на остальных континентах выше по этому показателю - Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

Возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии составляет 26,9 года, во Франции - 26,0, в Германии - 25,4. Самая молодая лига Европы - второй дивизион чемпионата Голландии. Возраст игроков там составляет 23,1 года.