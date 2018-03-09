У Зе Луиша ущемление одного из нервов пахового канала, со СКА он не сыграет

Сегодня нападающий "Спартака" Зе Луиш прошел обследование в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует клубная пресс-служба. По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших 27-летнему форварду тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.

– План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч (22-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровск") он пропустит, – подчеркнул руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

Напомним, что Зе Луиш из-за повреждения пропустил встречу 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). В этом сезоне он провел за "Спартака" 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

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