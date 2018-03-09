У Зе Луиша ущемление одного из нервов пахового канала, со СКА он не сыграет

Сегодня нападающий "Спартака" Зе Луиш прошел обследование в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует клубная пресс-служба. По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших 27-летнему форварду тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.
– План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч (22-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровск") он пропустит, – подчеркнул руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.
Напомним, что Зе Луиш из-за повреждения пропустил встречу 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). В этом сезоне он провел за "Спартака" 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-03-09-ze_luish_ne_sygrayet_so_ska/
Flamengo73
эпизод одного мультика .а на днях я линять начал.старая шерсть с меня сыпится,хоть в дом не заходи.зато новая растет-чистая,шелковистая.так что лохматость у меня повысилась.до свидания -ваш сын дядя шарик
21:21
баламошка
Бомжи, судя по комментам, очень интересуются пахом Зе Луиша.
20:42
Бу-га-га!
Ущемление угла ромбоголовца. Зато - "Сильнейший нападающий РФПЛ".
20:04
bvb1987
девушка ущемила)
19:34
Schnupphase
Спартачи, деньги на ветер. Он хрустальный.
19:30
Challenger
Зря смеётесь, это очень плохая травма. И болезненная
19:09
Доктор_Хряк
5 нижних комментаторов - это жертвы егэ )))
19:07
Доктор_Хряк
Не привык Зе играть зимой. Это понятно. Человек вырос при +25 в тени :)
19:05
sava_
Пытался вросший ноготь вытащить, вот и щеманул нерв.. Бедолага)
18:42
Andru_15
Опять бедолага занемог.. У Роши шанс. А Зе Луиша надо было зимой продать как СЭ рекомендовал.
18:34
shpasic
ну, хоть не пятка.
18:28
Нефилим
Вдруг из маминой из спальни, Кривоногий и хромой........
18:22