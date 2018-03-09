18:11 | Футбол — РФПЛ

У Зе Луиша ущемление одного из нервов пахового канала, со СКА он не сыграет

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Сегодня нападающий "Спартака" Зе Луиш прошел обследование в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует клубная пресс-служба. По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших 27-летнему форварду тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.

– План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч (22-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровск") он пропустит, – подчеркнул руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

Напомним, что Зе Луиш из-за повреждения пропустил встречу 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). В этом сезоне он провел за "Спартака" 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Спартак М - СКА-Хабаровск

 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-03-09-ze_luish_ne_sygrayet_so_ska/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Flamengo73

эпизод одного мультика .а на днях я линять начал.старая шерсть с меня сыпится,хоть в дом не заходи.зато новая растет-чистая,шелковистая.так что лохматость у меня повысилась.до свидания -ваш сын дядя шарик

21:21

баламошка

Бомжи, судя по комментам, очень интересуются пахом Зе Луиша.

20:42

Бу-га-га!

Ущемление угла ромбоголовца. Зато - "Сильнейший нападающий РФПЛ".

20:04

bvb1987

девушка ущемила)

19:34

Schnupphase

Спартачи, деньги на ветер. Он хрустальный.

19:30

Challenger

Зря смеётесь, это очень плохая травма. И болезненная

19:09

Доктор_Хряк

5 нижних комментаторов - это жертвы егэ )))

19:07

Доктор_Хряк

Не привык Зе играть зимой. Это понятно. Человек вырос при +25 в тени :)

19:05

sava_

Пытался вросший ноготь вытащить, вот и щеманул нерв.. Бедолага)

18:42

Andru_15

Опять бедолага занемог.. У Роши шанс. А Зе Луиша надо было зимой продать как СЭ рекомендовал.

18:34

shpasic

ну, хоть не пятка.

18:28

Нефилим

Вдруг из маминой из спальни, Кривоногий и хромой........

18:22

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