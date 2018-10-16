У Белорукова воспаление коленного сустава

19 октября в Махачкале пройдет матч 11-го тура чемпионата России между "Анжи" и ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба махачкалинцев, в тренировочном процессе команды в Подольске участвуют все футболисты за исключением игроков, вызванных в сборные. Андрес Понсе, Джон Чансельор, Достонбек Хамдамов и Гамид Агаларов присоединятся к команде перед вылетом в Махачкалу.

Дмитрий Белоруков, пропускающий игру с ЦСКА из-за дисквалификации, работает по индивидуальной программе в связи с воспалением коленного сустава. Помимо Белорукова в матче с армейцами из-за дискалификации не сыграет Мохаммед Рабиу.