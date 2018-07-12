"Тюмень" арендовала у "Енисея" экс-нападающего "Спартака"

"Енисей" в Твиттере сообщил, что нападающий Артур Малоян на правах аренды перешел в "Тюмень". Соглашение между клубами рассчитано на сезон-2018/19.

Малоян выступает за "Енисей" с 2016 года. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 24 матчах, забив 2 мяча.

Нападающий является воспитанником "Спартака". В период с 2008 по 2012 год он провел за основной состав красно-белых пять матчей, не забив ни одного гола. Также Малоян выступал за "Анжи", "Урал", брянское "Динамо", "Шинник", тульский "Арсенал" и "Мордовию".