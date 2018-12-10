Тверской суд Москвы пока не получил апелляции на решение по Кокорину и Мамаеву

Адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева пока не подали необходимые документы для того, чтобы оспорить решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания своих подзащитных под стражей до 8 февраля 2019 года.

– Получил ли суд апелляции от адвокатов Кокориных и Мамаева? – вопрос представителю пресс-службы суда.



– Они пока не поступали.

Ранее Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил "СЭ", что сегодня апелляция будет подана.

Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сейчас все трое находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Срок содержания Кокориных и Мамаева под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. (Игорь Новиков)

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