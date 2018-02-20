Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Кайратом"

Товарищеский матч тульский "Арсенал" - "Кайрат" завершился ничейным результатом - 0:0 на сборе в турецком Белеке. В составе казахстанской команды весь второй тайм на поле провел российский полузащитник Андрей Аршавин.

Напомним, что сегодня туляки в контрольном матче победили сербское "Динамо" со счетом 1:0

Следующая игра у "Арсенала" состоится 27 февраля против БАТЭ.

Товарищеский матч

"Арсенал" Тула - "Кайрат" - 0:0

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Дзюба, Джорджевич, Кангва.