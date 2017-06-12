10:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Transfermarkt: Медведев подписал контракт с "Локомотивом"

2

Transfermarkt утверждает, что вратарь Никита Медведев оформил переход в "Локомотив". Ранее "Ростов" объявил об уходе 22-летнего россиянина из команды на правах свободного агента. По информации "СЭ", голкипер мог подписать соглашение с московским клубом сроком как минимум на три года.

В прошедшем сезоне Медведев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустив 16 голов и 11 раз отыграв на ноль.

Таблица переходов премьер-лиги

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Доктор Хряк

Чё то я перестал видеть Чересиса57, который мне втирал про чемпионство Ростова в 2017-18 и так далее. И про Лигу европы. Наверное, запой до нового года)))

11:23

Felix BARSA

Мог у нас в Ростове стать основным голкипером надолго, а в Локо лавочку полировать будет, как Ваня Новосельцев в Зените! Звездочку поймал после сухой серии...

11:00