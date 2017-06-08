Никита Медведев подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом"

Как стало известно "СЭ", вратарь Никита Медведев на правах свободного агента подпишет контракт с "Локомотивом". Соглашение будет заключено сроком на три года.

В минувшем сезоне Медведев выступал за "Ростов". 30 апреля 2017 года побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.

"Ростов" в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, "Локомотив" – восьмое, но выиграл Кубок страны.

Таблица переходов премьер-лиги