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Никита Медведев подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом"

Как стало известно "СЭ", вратарь Никита Медведев на правах свободного агента подпишет контракт с "Локомотивом". Соглашение будет заключено сроком на три года.

В минувшем сезоне Медведев выступал за "Ростов". 30 апреля 2017 года побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.

"Ростов" в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, "Локомотив" – восьмое, но выиграл Кубок страны.

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