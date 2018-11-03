Тони Шуньич: "ЦСКА был лучше. Но не намного"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич после матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) поделился мнением об удалении Константина Рауша.

– Первый там мы не очень здорово играли. ЦСКА был лучше. Было пару моментов, не забили. Второй тайм было интереснее смотреть. Не знаю, стоить ли быть довольным ничьей по последним минутам. Мы здорово прибавили в конце. Да, ЦСКА был лучше чуть-чуть. Но колоссальной разницы не увидел.

– Удаление Рауша. Как это увидели?

– Не знаю, заслуженно ли. Вторая – может быть. Но первая обидная. За разговор. Но было и было. Наверное. ЦСКА потом стал больше бежать вперёд и мы стали контратаковать. Луценко очень хорошо цеплялся за мячи.

– С сильными соперниками хорошо играете. Почему?

– Не хватает в концовке нам сил. После "Оренбурга" не очень много забиваем. Надо на тренировках над этим работать. (Ярослав Сусов)