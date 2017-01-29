Ткаченко покинул совет директоров "Анжи"

"Анжи" сообщил о том, что на основании решения основного акционера клуба был изменен состав совета директоров махачкалницев. Было решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров: Германа Ткаченко, Константина Слюсара и Сергея Кораблева.
Также был избран новый состав совета директоров "Анжи", в который вошел президент клуба Осман Кадиев, а также Керимхан Абасов, Муртазали Гамидов и Шамиль Исаев.
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Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/izmenenie_soveta_direktorov290117/
Верю в Крылья
После работы Германа Ткаченко как всегда остаются только пепел и долги... Крылья, Анжи, кто следующий?
17:19