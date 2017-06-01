15:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тихонов будет представлен в качестве главного тренера "Крыльев" 8 июня

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"Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о приглашении россиянина Андрея Тихонова на пост главного тренера. Отмечается, что сегодня в Самаре прошли переговоры руководства самарского клуба с 46-летним специалистом, в ходе которых была достигнута договоренность о подписании трудового соглашения. Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.

Напомним, как ранее стало известно "СЭ", Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов" на два года.

– Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России, – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. - В последнее время он возглавлял красноярский "Енисей". Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в "Крыльях", тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14958

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор-Ч

В своё время Галицкий поставил не на того Быка, а жаль. Андрею Тихонову больших достижений. А губернатору Самарской области сдержать своё слово,в противном случае просить Президента о своей отставке.

16:21

МачоМэн

а мог бы сейчас быков тренеровать

16:14