Тихонов будет представлен в качестве главного тренера "Крыльев" 8 июня

"Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о приглашении россиянина Андрея Тихонова на пост главного тренера. Отмечается, что сегодня в Самаре прошли переговоры руководства самарского клуба с 46-летним специалистом, в ходе которых была достигнута договоренность о подписании трудового соглашения. Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.

Напомним, как ранее стало известно "СЭ", Андрей Тихонов подписал контракт с "Крыльями Советов" на два года.

– Андрей Тихонов известный всей стране футболист, многократный чемпион России, – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. - В последнее время он возглавлял красноярский "Енисей". Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в "Крыльях", тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне.