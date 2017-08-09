Сверрир Ингасон: "Должны сделать так, чтобы соперники считали выезд в Ростов самым трудным в сезоне"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон в преддверии матча 5-го тура чемпионата России с "Динамо" в интервью клубной пресс-службе сообщил о том, что желто-синим необходима победа. По его словам, ростовчане должны сделать домашний стадион своей крепостью, которая бы наводила страх на соперников.

- Впереди у "Ростова" матч с "Динамо". Слышали что-нибудь об этой команде? - вопрос Ингасону.

- Знаю не очень много, но могу сказать, что в свое время они показывали хорошие результаты. Нам нужно выигрывать. Очень важно сделать свой домашний стадион крепостью для соперников, чтобы они считали выезд в Ростов-на-Дону самым трудным в сезоне.

- Сейчас вы играете в маске.

- Конечно, лучше играть без нее, но очень важно защитить нос от возможных повторных повреждений. Сейчас он еще достаточно уязвим, и его легко сломать еще раз. Поэтому в целях безопасности я пока что играю в маске. Не считаю это большой проблемой, особого дискомфорта она мне не создает.

- Было обидно уходить с поля в первом тайме в игре с "Уралом", когда вы получили травму?

- Конечно, но это часть игры, ведь любой футболист может получить травму. Но я поставил для себя цель вернуться на поле настолько быстро, насколько это возможно.

Напомним, что матч "Ростов" - "Динамо" состоится 9 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.