Сумасшедший гол Гола в ворота "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Амкара" Януш Гол открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Станислав Прокофьев скинул мяч на линию штрафной под удар поляку, хавбек в касание мощно пробил в правый нижний угол ворот Александра Довбни.