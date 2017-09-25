Сумасшедший гол Гола в ворота "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Амкара" Януш Гол открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Станислав Прокофьев скинул мяч на линию штрафной под удар поляку, хавбек в касание мощно пробил в правый нижний угол ворот Александра Довбни.
Полузащитник "Амкара" Януш Гол открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Станислав Прокофьев скинул мяч на линию штрафной под удар поляку, хавбек в касание мощно пробил в правый нижний угол ворот Александра Довбни.
spetrov
И в самом деле как на девическом форуме присутствуешь. Обычный удар примерно с линии штрафной.
17:47