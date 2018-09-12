Суд не будет рассматривать заявление "Амкара" о банкротстве до 8 октября

Арбитражный суд Пермского края до 8 октября оставил без движения заявление президента "Амкара" Геннадия Шилова с требованием признать клуб банкротом. Соответствующий запрос был направлен в инстанцию 5 сентября.

На данный момент суд не принял его к производству – заявитель не приложил к нему ряд необходимых документов. В определении суда говорится, что "Амкар" не представил доказательства направления копии заявления о банкротстве всем кредиторам, а также не передал суду информацию о всех своих банковских счетах и поданных к нему исках.

"Предложить заявителю в срок до 8 октября 2018 года устранить недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без движения", – говорится в определении суда.

"Амкар" занял 13-е место в чемпионате России, обыграл "Тамбов" в стыковых матчах и сохранил прописку в РФПЛ. 18 июня стало известно, что клуб прекратил существование из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.