Стало известно, сколько сотрудников правопорядка будут дежурить на матче ЦСКА - "Спартак"

23 сентября в Москва на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет игра восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Встреча начнется в 19.00.

Как сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, обеспечивать безопасность и соблюдение порядка на игре будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб.

На матче и в окрестностях стадиона будут дежурить порядка двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также около тысячи работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)