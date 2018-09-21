18:15 | Футбол — РПЛ

Стало известно, сколько сотрудников правопорядка будут дежурить на матче ЦСКА - "Спартак"

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23 сентября в Москва на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет игра восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Встреча начнется в 19.00.

Как сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, обеспечивать безопасность и соблюдение порядка на игре будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и охранных служб.

На матче и в окрестностях стадиона будут дежурить порядка двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также около тысячи работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. 

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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https://www.mos.ru/news/item/45581073/

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