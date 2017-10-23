"Спартак" поздравил Ивана Варламова с 80-летием

"Спартак" на своей странице в Твиттере поздравил бывшего защитника Ивана Варламова с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 80 лет.

"Спартак" от всей души поздравляет Ивана Алексеевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!"", - написали красно-белые.

Варламов выступал за "Спартак" в 1964–1965 и в 1967 годах. В составе команды он провел 86 матчей, а в 1965 году стал обладателем Кубка СССР. После окончания игровой карьеры Варламов с 1976 по 1983 год работал начальником команды и тренером "Спартака".