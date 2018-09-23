"Спартак" отправился на дерби. Видео

Игроки и тренерский штаб "Спартака" отправились на матч 8-го тура чемпионата России против ЦСКА. Перед дерби красно-белые базировались в одном из столичных отелей, расположенных недалеко от "ВЭБ Арены".

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры - 19.00 по московскому времени. (Андрей Михайлов)