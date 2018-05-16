"Спартак" оштрафован на 370 тысяч рублей по итогам матча с "Динамо"

Контрольно-дицсиплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать "Спартак" на 370 тысяч рублей по итогам матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1). Красно-белые заплатят 100 тысяч за использование пиротехники, на 100 тысяч - за нецензурные скандирования фанатов, на 150 тысяч - за поджог атрибутики соперника, на 20 тысяч - за бросание предметов на поле.

"Динамо", в свою очередь, будет оштрафовано на 250 тысяч рублей. Бело-голубые заплаят 100 тысяч за использовани файеров, 100 тысяч - за скандирования фанатов, 50 тысяч - за баннер, оскорбляющий соперника.

После поражения от "Динамо" "Спартак" уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА, который в параллельной встрече обыграл "Анжи" (2:1). В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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