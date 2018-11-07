"Спартак" оштрафован на 360 тысяч рублей за действия болельщиков в матчах двух туров премьер-лиги: с "Уралом" (1:2) и "Рубином" (1:1). В игре с "Уралом" фанаты красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и полузащитника Дениса Глушакова.

– ФК "Спартак" за скандирование (болельщиками) ненормативной лексики оштрафован на 100 тысяч рублей, за использование пиротехники – на 20 тысяч рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров – на 50 тысяч рублей, – цитирует РИА Новости председателя КДК РФС Артура Григорьянца. – За публичную демонстрацию баннеров, содержащих ненормативную лексику – на 100 тысяч рублей. За выходы за пределы технической зоны и. о. главного тренера "Спартака" Рианчо – на 20 тысяч рублей.

Вернулись к матчу чемпионата России "Рубин" – "Спартак". По материалам СМИ мы рассмотрели эпизоды, за скандирование нецензурных выражений ФК "Спартак" оштрафован на 90 тысяч рублей.

Штрафы также были выписаны по итогам следующих матчей 13-го тура: "Локомотив" – "Арсенал" (3:1), "Динамо" – ЦСКА (0:0), "Зенит" – "Ахмат" (1:0).

– Болельщики "Локомотива" скандировали нецензурные выражения – штраф 40 тысяч рублей, (главный тренер железнодорожников) Юрий Павлович Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны, – сказал Григорьянц. – "Динамо" – на 90 тысяч рублей за скандирование, на 25 тысяч рублей – за несогласованный баннер, ЦСКА – на 60 тысяч рублей за скандирование. "Зенит" наказан на 30 тысяч рублей за скандирования в матче с "Ахматом".