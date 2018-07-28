"Спартак" - "Оренбург": красно-белые с Максименко и без Кутепова

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера намерен включить 20-летнего вратаря Александра Максименко в стартовый состав на матч 1-го тура премьер-лиги с "Оренбургом". До этого Максименко провел лишь одну встречу в основной команде – кубковую с нальчикским "Спартаком" осенью прошлого года (5:2). При этом голкипер Артем Ребров останется в запасе, тогда как Александр Селихов продолжает восстанавливаться после травмы и операции.
Также в запасе останется защитник сборной России Илья Кутепов: в центре обороны должны выйти Сальваторе Боккетти и Самюэль Жиго.
Еще один футболист сборной России, полузащитник Роман Зобнин, скорее всего, начнет игру с первых минут.
Матч "Спартак" – "Оренбург" пройдет в Москве в субботу, 28 июля. Начало встречи на стадионе красно-белых в Тушино – 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – "Оренбург".
Все о чемпионате России по футболу - здесь
Опрос
- Артем Ребров
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Оренбург (футбол)
- Илья Кутепов
- Роман Зобнин
- Александр Селихов
- Александр Максименко
- Массимо Каррера
- Самюэль Жиго