"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Авангардом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч с курским "Авангардом". Игра состоится сегодня, начало – в 11.00 по московскому времени. На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Максименко, Ещенко, Петкович, Жиго, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Нимели, Ломовицкий, Ханни, Луиз Адриану.

Запасные: Терешкин, Тигиев, Мамин, Лихачев, З. Бакаев, Пантелеев, Еременко, Полубоярнов, Игнатов, Руденко, Педро Роша, Зе Луиш.

Матч с "Авангардом" станет для "Спартака" последним на домашнем сборе в Москве. 6 июля команда отправится на сбор в Австрию, где проведет шесть контрольных игр.

10 июля "Спартак" встретится с хорватской "Риекой", 11 июля – с чешским "Словацко", 15 июля – с сербским "Пролетером", 16 июля – со словенским "Рударом", 20 июля – с турецким "Трабзонспором", а 21 июля – с израильским "Ашдодом".