"Спартак" напомнил, что 7 лет назад в составе команды дебютировал Дмитрий Комбаров

"Спартак" в своем Твиттере напомнил, что 7 лет назад, 21 августа 2010 года, в составе красно-белых дебютировал полузащитник Дмитрий Комбаров. В первой игре после перехода из "Динамо" хавбек провел на поле 85 минут во встрече против "Томи" (4:2).
За 7 лет в составе "Спартака" Дмитрий Комбаров принял участие в 236 матчах, забив 26 мячей. Полузащитник помог красно-белым завоевать первый с 2001 года титул чемпионов России, а также завоевать Суперкубок страны.
Ровно семь лет назад в домашнем матче с "Томью" (4:2) за основной состав "Спартака" впервые сыграл Дмитрий Комбаров pic.twitter.com/UgX5dqtwti– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 августа 2017 г.