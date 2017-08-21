"Спартак" напомнил, что 7 лет назад в составе команды дебютировал Дмитрий Комбаров

"Спартак" в своем Твиттере напомнил, что 7 лет назад, 21 августа 2010 года, в составе красно-белых дебютировал полузащитник Дмитрий Комбаров. В первой игре после перехода из "Динамо" хавбек провел на поле 85 минут во встрече против "Томи" (4:2).

За 7 лет в составе "Спартака" Дмитрий Комбаров принял участие в 236 матчах, забив 26 мячей. Полузащитник помог красно-белым завоевать первый с 2001 года титул чемпионов России, а также завоевать Суперкубок страны.