"Спартак" может приобрести Херца из "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" выразил готовность продать центрального полузащитника Кристиана Херца "Спартаку", сообщает The Sun.

20-летний словак является выпускником академии "Вулверхэмптона", однако, за основную команду он не сыграл ни одного матча. Сейчас он на правах аренды выступает в Словакии за "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда. В текущем сезоне словак провел 25 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока равна 500 тысячам фунтов стерлингов.