"Спартак" - "Крылья Советов": котировки букмекеров

В воскресенье, 25 ноября, в Москве пройдет матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Игру принимает стадион "Открытие Арена". Начало встречи – 14.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Спартака" на успех с коэффициентом 1,56, а "Крыльев" – 6,27. Ничья оценивается с коэффициентом 4,02.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Спартак" - "Крылья": РПЛ, 15-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)