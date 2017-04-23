Смолов забил второй мяч в ворота "Арсенала"

"Краснодар" увеличил преимущество в матче 24-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Второй мяч в ворота соперника отправил нападающий хозяев Федор Смолов.

Этот мяч стал для Смолова 14-м в этом сезоне премьер-лиги.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"