Смолов забил второй мяч в ворота "Арсенала"

"Краснодар" увеличил преимущество в матче 24-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Второй мяч в ворота соперника отправил нападающий хозяев Федор Смолов.
Этот мяч стал для Смолова 14-м в этом сезоне премьер-лиги.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #КраснодарАрсенал 2:0 84' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 - лучший бомбардир 14⚽ pic.twitter.com/eXUhNiD3n4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 апреля 2017 г.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"
Внутренний голос
Федор машина!
19:51