СМИ: Жорже Мендеш прибыл в Испанию на переговоры по трансферу Гарая в "Спартак"

"Спартак" продолжает вести переговоры по переходу защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая. Как сообщает SER Deportivos Valen, агент аргентинца Жорже Мендеш прилетел в Испанию для завершения сделки.

Ранее появилась информация о том, что Гарай тренируется отдельно от партнеров по команде. 30-летний игрок обороны занимается по индивидуальной программе из-за мышечных болей.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

NOTICIA @SERDepValencia | Jorge Mendes está en Valencia para negociar la salida de Garay al Spartak de Moscú pic.twitter.com/BZFqbpErE7 – SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) 10 августа 2017 г.

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