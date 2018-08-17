СМИ: "Рубин" может приобрести хавбека "Интера" Жоау Мариу

"Рубин" является фаворитом в борьбе за полузащитника "Интера" Жоау Мариу, утверждает La Gazzetta dello Sport. Казанский клуб готов предложить за 25-летнего португальца 18 миллионов евро.

Другими претендентами на хавбека являются "Бетис" и "Севилья", однако они хотят арендовать его с последующим правом выкупа, в то время как "Рубин" готов купить игрока.

Вторую часть минувшего сезона Жоау Мариу провел в аренде в "Вест Хэме", где принял участие в 13 матчах в премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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