СМИ: Кверквелия попал в сферу интересов "Лестера", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича"

"Лестер", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии. Как сообщает Sun, английские клубы готовы заплатить за футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Кверквелия в конце прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды, а этим летом столичный клуб окончательно выкупил на него права у "Рубина".