СМИ: Кверквелия попал в сферу интересов "Лестера", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича"

"Лестер", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии. Как сообщает Sun, английские клубы готовы заплатить за футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, Кверквелия в конце прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды, а этим летом столичный клуб окончательно выкупил на него права у "Рубина".
ErnstRadir
Курбский ,да,с одной стороны 18кк фунтов,это очень хорошие деньги,но вот за эти деньги они сейчас не смогут найти ему достойной замены... )
18:07
ЗЗ+
Да ну на - 18 лямов фунтов.
18:05
Курбский
Соломон - достойный защитник, но 18 млн - неадекватная сумма
18:04