Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:50 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Кверквелия попал в сферу интересов "Лестера", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича"

3

"Лестер", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии. Как сообщает Sun, английские клубы готовы заплатить за футболиста 18 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Кверквелия в конце прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды, а этим летом столичный клуб окончательно выкупил на него права у "Рубина".

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ErnstRadir

Курбский ,да,с одной стороны 18кк фунтов,это очень хорошие деньги,но вот за эти деньги они сейчас не смогут найти ему достойной замены... )

18:07

ЗЗ+

Да ну на - 18 лямов фунтов.

18:05

Курбский

Соломон - достойный защитник, но 18 млн - неадекватная сумма

18:04