СМИ: Денисов в протоколе допинг-тестирования написал слово "дебилы"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов оштрафован клубом за то, что написал в протоколе допинг-тестирования слово "дебилы", утверждает "Чемпионат". Игрок опасался, что пропустит тренировку из-за того, что процедура сдачи пробы затянулась.
Ранее "СЭ" сообщал, что тест игрок сдавал 16 апреля на базе клуба. Футболист из-за этого получил штраф в размере 1 миллиона рублей. РУСАДА получило извинение от клуба и считает инцидент исчерпаным. РФС также никак не будет наказывать Денисова.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-3410919-i-denisov-byl-nakazan-iz-za-slova-debily-v-protokole-doping-kontrolja.html
tarkys
Вот такой додик не смог тест пройти нормально, взрослый дядька, звезда российского футбола, да он любого папуаса за пояс заткнет. Тренер каждый раз видимо должен ему обьяснять, что такое допинг контроль, зачем он, обстановку в мире, миллион штраф, вдуматься в эту сумму только и ведь понимаешь, что это это нормально, для такого бойца, иначе совсем ведь не воспримет.
09:49
Красно-белый навсегда
Глубокого ума человек...
08:15
Пиитерец
shpasic__у него просто подпись похожа на слово "Дебилы".===== Да нет, просто слово "дебилы" и есть его подпись.
00:33
Mamoru
"Игрок опасался" - все, кто сдавал анализы опассались)))
21:56 20 апреля
drJekil
Дорогие, однако, у Денисова автографы. Дороже только у Буффона)
21:26 20 апреля
bvb1987
ха ха) кросавец
20:42 20 апреля
SS-1525-Sergey
У нас "в нашем КДК сидят дебилы!" - это фраза к ним приклеилась на века! Отсутствие креатива и плагиат, останется изречение воспоминанием и лишь суммой итоговой потерь. Для истории нужно было продолжить, олигофренами, или даунами записать, или из пробирки, пипетками!
19:15 20 апреля
цска 19781978
что дозволено Лаврову, не дозволено Де... нисову Но он только не все дописал)))
19:00 20 апреля
Skot_Skotobazenko
что дозволено Лаврову, не дозволено Де... нисову
18:47 20 апреля
alex-ls
кривой почерк враг твой!
18:43 20 апреля
Harlequin
Ну, вот - за правду пострадал человек :)
18:33 20 апреля
shpasic
у него просто подпись похожа на слово "Дебилы".
18:31 20 апреля
цска 19781978
А ,что он неправильно написал?
18:29 20 апреля