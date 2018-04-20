СМИ: Денисов в протоколе допинг-тестирования написал слово "дебилы"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов оштрафован клубом за то, что написал в протоколе допинг-тестирования слово "дебилы", утверждает "Чемпионат". Игрок опасался, что пропустит тренировку из-за того, что процедура сдачи пробы затянулась.

Ранее "СЭ" сообщал, что тест игрок сдавал 16 апреля на базе клуба. Футболист из-за этого получил штраф в размере 1 миллиона рублей. РУСАДА получило извинение от клуба и считает инцидент исчерпаным. РФС также никак не будет наказывать Денисова.