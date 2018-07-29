СМИ: ЦСКА заработал 10 миллионов евро на продаже Витинью во "Фламенго" и может получить еще

28 июля форвард ЦСКА Витинью подписал 4-летний контракт с "Фламенго". По информации бразильского телеканала ESPN, армейцы заработали на трансфере 24-летнего игрока 10 миллионов евро.

Если в дальнейшем "Фламенго" продаст нападающего за более чем купленную стоимость, армейцы получат от 10 до 15 процентов от суммы сделки.

В сезоне-2017/18 Витинью провел 30 матчей за ЦСКА в чемпионате России, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач. Всего в составе армейцев с 2013 года он 84 раза выходил на поле и забил 19 голов.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь