Шикунов рассказал, почему Аршавин не перешел из "Зенита" в "Спартак"

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов, который сейчас работает директором по развитию "Крыльев Советов", в интервью "СЭ" рассказал о несостоявшемся переходе Андрея Аршавина из "Зенита" в московский клуб.

– Сильно жалели, что не удалось договориться о переходе Аршавина в "Спартак"?

– Там же не только Аршавин должен был в "Спартаке" оказаться.

– А кто еще?

– Денисов, Быстров. Они в тройке шли. Мы долго тогда общались с их агентом. Но что-то в итоге не донесли, не уговорили Олега Ивановича (Романцева. – Прим. "СЭ") и президента клуба их купить. В принципе, практически обо всем договорились, но… Помню, смотрели их игру еще на стадионе "Алмаз". Не удалось подписать, ну что теперь поделать? Зато какой золотой "Зенит" мы получили! Может, для них и лучше, что они остались в Питере. Ту ситуацию можно сравнить с недавней историей.

Летом мы в "Крылья" хотели взять Ильзата Ахметова. Но он попал в ЦСКА. И слава богу – парень там не потерялся, вышел на ведущие роли, играет в Лиге чемпионов, получил вызов в сборную. А в Самаре, может быть, у него и не пошло бы. То же самое можно сказать и про Аршавина.

– Правильно сделал, что не перешел в "Спартак"?

– Остался у себя, на месте. Такая банда там подобралась, шикарнейшая команда! Кубок УЕФА выиграли, Суперкубок Европы, чемпионство. Слава богу, что все так получилось, что он продолжил играть в "Зените", не уехал оттуда в "Спартак". Боженька увидел, что ему лучше играть в Питере (смеется). Жизнь все показала. (Виталий Айрапетов)

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