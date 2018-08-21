Шикунов приступил работе в качестве директора "Крыльев" по развитию

"Крылья Советов" на официальном сайте сообщили, что бывший спортивный директор "Спартака", вице-президент "Ростова" Александр Шикунов приступил к работе в клубе. Он занял пост директора по развитию.

Селекционный отдел самарцев возглавил Геннадий Голубин, ранее работавший в московском и брянском "Динамо", а также занимавший пост генеральногоменеджера в Академии имени Юрия Коноплева. Финансовым директором "Крыльев" стал Станислав Корпиленко. За его плечами работа в банковских структурах.

Как уточняет пресс-служба, функционеры приступили к выполнению обязанностей 1 августа.