Шатов и Михаил Кержаков внесены в заявку "Зенита-2"

Вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов внесены в заявочный список "Зенита-2", который выступает в ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги. При этом футболисты, согласно регламенту, смогут принять участие в матчах "Зенита" в чемпионате России.

Напомним, 35-летний Анюков в январе 2018 года продлил контракт с петербургским клубом до окончания сезона-2018/19. Шатов в текущем сезоне чемпионата России принял участие в 13 матчах. Кержаков не сыграл ни одного матча за основную команду в текущем сезоне.