18:40 | Футбол — РФПЛ

Шатов и Михаил Кержаков внесены в заявку "Зенита-2"

2

Вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов внесены в заявочный список "Зенита-2", который выступает в ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги. При этом футболисты, согласно регламенту, смогут принять участие в матчах "Зенита" в чемпионате России.

Напомним, 35-летний Анюков в январе 2018 года продлил контракт с петербургским клубом до окончания сезона-2018/19. Шатов в текущем сезоне чемпионата России принял участие в 13 матчах. Кержаков не сыграл ни одного матча за основную команду в текущем сезоне.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/news/7119/

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

К.Б.Ын

Меня, как и всех Российских Бабушек интересует зарплата данных игрунов и сколько пачек пельменей будет раздаваться на входе в баклан-арену бесплатно за бесплатные билеты ???)

20:48

Vedi

Зенит - вы чо людей смешите . Найдите нормального спорт директора и наведите порядок в трансферах и спортивных делах . Потенциального игрока сборной гнобите второй месяц . Набрали всех подряд и теперь не знаете куда деть . Локо на 8 очей впереди !

20:18