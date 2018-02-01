Шатов и Михаил Кержаков внесены в заявку "Зенита-2"

Вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков и полузащитник Олег Шатов внесены в заявочный список "Зенита-2", который выступает в ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги. При этом футболисты, согласно регламенту, смогут принять участие в матчах "Зенита" в чемпионате России.
Напомним, 35-летний Анюков в январе 2018 года продлил контракт с петербургским клубом до окончания сезона-2018/19. Шатов в текущем сезоне чемпионата России принял участие в 13 матчах. Кержаков не сыграл ни одного матча за основную команду в текущем сезоне.
К.Б.Ын
Меня, как и всех Российских Бабушек интересует зарплата данных игрунов и сколько пачек пельменей будет раздаваться на входе в баклан-арену бесплатно за бесплатные билеты ???)
20:48
Vedi
Зенит - вы чо людей смешите . Найдите нормального спорт директора и наведите порядок в трансферах и спортивных делах . Потенциального игрока сборной гнобите второй месяц . Набрали всех подряд и теперь не знаете куда деть . Локо на 8 очей впереди !
20:18