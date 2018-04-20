Шамиль Газизов: "Задача – отобрать очки у "Локомотива"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" назвал железнодорожников безоговорочными фаворитами. При этом он отметил, что в игре может произойти все, что угодно.

– "Уфа" близка к лучшему результату в своей истории в рамках чемпионата России. Какие ожидания от заключительного отрезка сезона?

– Пока рано что-то говорить, – цитируют "Известия" Газизова. – Наш ближайший матч – с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны "Локомотивом". Нас ждет очень сложная игра и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч – самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней.

– Пример "Амкара", обыгравшего "Локо" в Москве, мотивирует "Уфу"?

– В каждом матче может произойти все, что угодно. Понятно, что "Локомотив" – безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача – отобрать у них очки.

– В середине недели железнодорожники провели матч с "Ахматом" (0:0) в рамках перенесенного 23-го тура. Плотный календарь соперника может сыграть команде на руку?

– Не думаю, что это как-то нам поможет. Возможно, даже навредит – ведь "Локомотив" будет находиться в игровом тонусе. Думаю, об усталости игроков соперника говорить не стоит. "Железнодорожники" сейчас очень заряжены эмоционально и видят перед собой большую цель – чемпионство в РФПЛ.

Матч "Локомотив" - "Уфа" состоится 22 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.