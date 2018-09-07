Шамиль Газизов: "Уфа" отказала лондонскому "Арсеналу" по Дивееву? Слухи не комментирую"

Генеральный директор "Уфы" не стал комментировать информацию о том, что лондонский "Арсенал" предложил за 18-летнего защитника Игоря Дивеева 500 тысяч фунтов, но клуб из Башкирии отказал.

– Я не буду комментировать слухи, – сказал Газизов.

– Дивеев не готов к переходу в "Арсенал"?

– Лондонский "Арсенал" – это очень серьезная вывеска, очень большой клуб. А Игорю еще надо доказывать свою состоятельность в "Уфе". Ему нужно здесь сначала закрепиться. А потом уже думать о чем-то другом. Так правильнее. (Виталий Айрапетов)